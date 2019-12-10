Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ekonomik veriler ele alındı

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türk-İş'te toplanan komisyon, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.

İşçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ile işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ( TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç'un yer aldığı toplantı 1 saat 40 dakika sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Önder, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda iki bakanlık ve TÜİK temsilcilerinin ekonominin genel durumuna ve istihdama ilişkin verileri paylaştığını bildirdi.

TÜİK'in bugünkü toplantıda bir çalışanın belirli kaloriler dikkate alınarak yaptığı gıda harcaması rakamını komisyonla paylaşmadığını belirten Önder, bu rakamın asgari ücret rakamı olmadığının altını çizdi.

- Üçüncü toplantı 17 Aralık'ta TİSK'te

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da TÜİK'in verilerini önceki seneler olduğu gibi dikkate alacaklarını belirterek, "Her ne kadar TİSK buna itiraz ediyorsa da elimizde başka bir veri olmadığı için TÜİK'in verilerini bu yıl da değerlendireceğiz." dedi.

Irgat, bugünkü toplantıyla ilgili Hak-İş ve DİSK'i bilgilendireceklerini de sözlerine ekledi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde 2 Aralık'taki ilk toplantıyla başlamıştı.

Komisyon, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak.